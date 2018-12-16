Эксперт оценил предварительные результаты подсчета голосов на выборах в Приморье

Сам факт лидерства Кожемяко по итогам второго тура вполне ожидаем, в первую очередь потому что его избирательная кампания коренным образом отличалась от той кампании, которую мы наблюдали у его предшественника, Андрея Тарасенко летом этого года, заявил «Газете.Ru» местный политолог Павел Наливайко.

«Собственно говоря, с самого момента своего назначения Кожемяко сформировал так называемую «повестку реальных дел», то есть каждое его обещание было подкреплено либо федеральными дотациями, либо законопроектами на уровне региона, и избиратель мог видеть, что подход действующей власти меняется, — констатировал он. — Все это было усилено правильно информационной кампанией, усилением направления встреч с избирателями, позиционированием как народного кандидата – он пошел на выборы самовыдвиженцем. Ну и открытостью как таковой, которая наблюдалась на уровне дебатов – впервые за 20 лет глава региона вышел с оппонентами в прямой эфир и высказывал свою точку зрения».

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«Сыграло свою роль и то, что на выборах не участвовал Андрей Ищенко, который был в сентябре. По ряду причин – в первую очередь связанных с собственной неорганизованностью, — пояснил политолог. — Что касается остальных кандидатов, то они трезво оценивали свои шансы, понимая, что у них нет ни достаточного политического опыта, ни ресурсов, ни времени, чтобы составить полноценную конкуренцию Кожемяко. Изначально было понятно, что главным оппонентом Кожемяко был протест – и он постарался этот протест распылить и консолидировать общество вокруг собственной программы и собственной персоны».

Сейчас предварительные результаты – после подсчета примерно половины бюллетеней – показывают, что у него 60% бюллетеней, понятно, что эта цифра может поменяться, но понятно, что он победит в первом туре – потому что в таких случаях динамика не меняется кардинально, заметил эксперт.

«На удивление у нас сегодня была высокая явка. Мы ожидали, что население разочаруется, будет сидеть дома – но явка побила рекорды, пришло более 40%, и здесь к протестному электорату добавились те люди, кто в сентябре сидел дома, сторонники действующей власти, — рассказал Наливайко. — День прошел без нарушений, можно отметить легитимность, то есть все участники избирательного процесса согласны с процедурной частью. Не было никаких жалоб, каких-то ярких нарушений, и жалоб в избирком не поступало. Были какие-то фейки, вбросы на уровне телеграм-сегмента регионального, но они быстро опровергались со стороны штабов и средств массовой информации, которые перепроверяли эти данные».