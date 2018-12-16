Кожемяко лидирует на выборах в Приморье при подсчете половины бюллетеней

Самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко набирает 59,67% голосов избирателей после подсчета 53,09% протоколов на выборах главы региона, передает РИА «Новости».

В повторных выборах участвуют Кожемяко, Роза Чемерис от партии «За женщин России», Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.

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По информации ЦИК, после подсчета 53,09% протоколов Кожемяко получает 59,67% голосов избирателей, у Андрейченко 26,47%, у Чемерис - 3,97%, у Тимченко - 5,48%.

Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко.

Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, результаты которых ЦИК РФ признал недействительными. Сейчас врио губернатора региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область.