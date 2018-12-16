В Британии опасаются сепаратизма в Шотландии в случае нового референдума по Brexit

<img src="//img.gazeta.ru/files3/617/12059617/RTS25SLN-pic905-895x505-37722.jpg">

Министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс в эфире «Би-би-си» выразил мнение, что повторный референдум по поводу выхода страны из Евросоюза может подтолкнуть Шотландию к проведению всеобщего голосования по вопросу независимости, передает ТАСС.

По его мнению, повторное голосование по Brexit нецелесообразно с «практической, демократической и конституционной» точек зрения.

Реклама

Фокс отметил, что Лондону будет нечего возразить первому министру Шотландии Николе Стерджен на их возможное желание провести новый референдум о независимости, если сами будут снова решат проголосовать по выходу Британии из ЕС из-за недовольства результатами предыдущего плебисцита.

Ранее Reuters сообщило, что риск выхода Британии из ЕС без соглашения возрос.