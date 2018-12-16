Явка на выборах главы Приморья достигла почти 40%

В Приморье на повторных выборах главы региона проголосовали более 580 тысяч человек, а явка составила 39,57%. Об этом сообщает ТАСС.

По словам зампреда крайизбиркома Романа Охотникова, по данным на 18.00 (11.00 мск) явка на этих выборах превысила сентябрьские показатели.

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«Явка на 18.00 в абсолютных значениях 580285, что составляет 39,57%», — заявил Охотников.

Уточняется, что наиболее активно голосуют жители Арема и Спасск-Дальнего, а также Кировского и Черниговского районов.

Ранее в Приморье одобрили закон об участии самовыдвиженцев в выборах главы региона.