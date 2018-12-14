Борис Джонсон три недели игнорировал письма о выселении из квартиры
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон в течение трех недель после ухода с поста игнорировал указания выехать из правительственной квартиры. Об этом сообщает Daily Mirror.
Отмечается, что министерство неоднократно направляло Джонсону письма с указаниями покинуть квартиру, которая обходится британским налогоплательщикам в £500 тыс. ($628 тыс.) в год.
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После ухода с должности Джонсону также пришлось вернуть властям автомобиль, а также электронные устройства, в том числе ноутбук.
Ранее сообщалось, что экс-министр сравнил свое похудение с легким выходом Британии из Евросоюза.