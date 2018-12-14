WSJ: США нацелились на соперничество с Россией и Китаем в Африке

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Администрация президента США Дональда Трампа представила стратегию для африканского региона, новым направлением которого стало соперничество с Россией и Китаем, а не борьба с терроризмом, пишет The Wall Street Journal.

Успех новой американской стратегии в Африке, которую озвучил советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон, зависит от экономических связей Вашингтона в регионе, пишет WSJ.

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Вашингтон намерен предложить африканским странам альтернативу их партнерству с Пекином и Москвой, отмечается в материале. По словам Болтона, концепция американской стратегии в регионе заключается в «независимости, самостоятельности и росте», а не «доминировании и долге».

Соединенные Штаты планируют противостоять России и Китаю с помощью реформирования программ внешней поддержки одновременно с углублением экономических связей и связей в сфере безопасности. В основном, стратегия будет реализована с помощью торговли, а не кредитов и субсидий. Кроме того, целью Вашингтона станет поддержка инвестиций США по всему континенту, рост среднего класса и улучшение делового климата в регионе.

Новый фокус американской стратегии вполне обоснован, говорится в материале. По оценке ООН, население Африки к 2050 году может удвоиться до 2,5 млрд человек. Дружественные отношения в африканском регионе имеют решающее значение для экономических и военных интересов США, отмечает издание. Иначе бедность и политические проблемы приведут в результате к нестабильности в виде массовой миграции и угроз в сфере безопасности, пишет газета.

Так, со стороны экономических отношений, Россия мало чего может предложить африканским странам, однако Москва закрепилась в таких странах, как Центральноафриканская Республика, с которой она сотрудничает в оборонной сфере.