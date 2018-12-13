Сенат США возложил ответственность за убийство Хашукджи на саудовского принца

Сенат Конгресса США принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашукджи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, сообщает Reuters.

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун ранее заявил, что генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле причастен к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

В Анкаре также выразили разочарование тем, что Саудовская Аравия отказывается выдать убийц Хашукджи.