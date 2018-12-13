В Госдуме ответили на слова Порошенко о «страхах» России
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о «страхах» России. Об этом сообщает RT.
По его словам, Россия с большим «сочувствием относится к тому, что происходит на Украине».
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Он также добавил, что этап резкого ухудшения положения граждан Украины приходится на период правления Порошенко.
Новиков подчеркнул, что Порошенко продолжает поддерживать «конфронтационные отношения» с Россией.
Ранее сообщалось, что Порошенко рассказал, чего «боится» Россия.