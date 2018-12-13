Путин признался, что не хотел быть президентом

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Президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока на площадке форума «ПроеКТОриЯ» в Ярославле заявил, что не хотел становиться главой государства, когда ему предложил эту должность первый российский президент Борис Ельцин, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, на тот момент он не был готов стать главой России.

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«Когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин вызвал меня к себе и сказал: «Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента. Вы согласны?». Я ему сказал «Нет», — рассказал Путин.

Российский лидер отметил, что Ельцин удивился его ответу.

«А я уже был большой мальчик и уже достаточно большое время проработал в различных государственных структурах властных», — добавил Путин.

В заключение президент пожелал участникам мероприятия как можно раньше принять ключевое решение в жизни и пожелал школьникам успеха.

Ранее Путин рассказал, кто может стать президентом.