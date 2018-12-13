Австрия выразила готовность принять саммит Путина и Трампа
Специальный представитель МИД Австрии по вопросам России Маргот Клестиль-Леффлер сообщила, что Австрия готова принять у себя саммит России и США, если сторонам удастся договориться о проведении подобной встречи, передает РИА «Новости».
По словам австрийского спецпредставителя, ее страна обладает достаточным опытом проведения крупных встреч.
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«У нас есть большой опыт в проведении подобных встреч, мы бы могли предоставить площадку для такого саммита, если стороны договорятся его провести», — заявила Клестиль-Леффлер.
Впервые саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 16 июля 2018 года в Хельсинки.
Ранее стало известно, о чем поговорили Путин и Трамп на G20.