Трамп лишил журналистов рождественской вечеринки в Белом доме

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Американский президент Дональд Трамп решил отменить традиционную рождественскую вечеринку для представителей СМИ. Об этом сообщает Fox News.

Как отмечается, на вечеринку в Белом доме приглашали тех журналистов, корреспондентов и комментаторов, которые освещали деятельность администрации президента. Кроме того, мероприятие посещали руководители СМИ Нью-Йорка. На вечеринке приглашенных ждал шведский стол, а также возможность прогуляться по Белому дому. Президент страны и первая леди общались с гостями и фотографировались.

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Уточняется, что уже в прошлом году во время мероприятия президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья недолго присутствовали на вечеринке и не фотографировались с приглашенными. Вместо этого Трамп сказал несколько приветственных слов.

Ранее Меланья Трамп вслед за мужем раскритиковала СМИ.