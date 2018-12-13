Time рассказал, почему протесты «желтых жилетов» были успешными

<img src="//img.gazeta.ru/files3/895/12087895/upload-AP_18342382501083-pic905-895x505-40409.jpg">

Французские протесты «желтых жилетов» дали реальные результаты со стороны властей, пошедших на уступки, в отличие от протестов в США, с которыми их стали сравнивать, пишет журнал Time.

Внезапные уступки французских властей подтвердили образ нации, чей протестующий народ имеет гораздо большее влияние на лидеров, чем протестные движения в США, пишет издание. После недель уличных протестов в Париже движения «желтых жилетов» президент Франции Эммануэль Макрон решил пойти на уступки. Так, во время телевизионного обращения к нации он анонсировал ряд мер. Однако объединение «желтых жилетов», которые протестуют против запланированного повышения налога на топливо, переросло в гораздо более широкое неприятие президентства Макрона, отмечает издание.

Реклама

Как пишет Time, уступки Макрона включила отмену повышения налога на топливо, повышение минимальной заработной платы на 7%, а также отмену налогов на сверхурочные часы работы и пенсии.

Акцию «желтых жилетов» сравнивают с американскими протестами «Оккупируй Уолл-стрит» и Движение чаепития, которые в сущности не смогли добиться таких реальных изменений.

Так, широкая поддержка «желтых жилетов» отражает открытость французского общества к радикальным переменам, считает политолог Герд-Райнер Хорн из института политических исследований Sciences Po. Когда же вспыхивают протесты в Соединенных Штатах, то инстинктивная реакция большей части населения заключается в неприязни и скептицизме, поясняет политолог. Для Франции характерно «заражение» протестным настроением между различными сообществами, добавляет эксперт.

Кроме того, по словам Хорна, существенным преимуществом для французских протестующих является состав французского парламента. В Национальной ассамблее насчитывается девять различных партий, в США же жесткая двухпартийная система, поясняет политолог. Если отдельные американские законодатели могут как-то реагировать, то немногие из них готовы поставить свою карьеру под угрозу из-за группы протестующих, отмечает он. Именно поэтому в США протесты успешнее влияют на политические дебаты, нежели на политиков.