В МИД рассказали об угрозе российским дипломатам на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Украину о том, что если российским дипломатам не обеспечат безопасность на территории Украины, Киеву это с рук не сойдет, передает РИА «Новости».

По ее словам, украинский сайт «Миротворец» в массовом сознании «прочно стал ассоциироваться со списками смерти», в связи с чем двум российским дипломатам, внесенным в данный список, угрожает опасность.

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«В Киеве должны понимать, что они заигрались и что все, что делается в отношении российских дипломатических представительств и российских дипломатических сотрудников, просто так с рук им не сойдет», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия не просто предупреждает, но также располагает возможностями для ответа на действия украинской стороны. Захарова пообещала, что соответствующие меры будут приняты, если в отношении российских диппредставительств и дипломатов не будут предприняты шаги по обеспечению их безопасности.

Ранее сообщалось, что МИД Германии потребовал от Украины закрыть сайт «Миротворец».