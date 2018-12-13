Названа дата подписания документа о взаимном признании виз России и Белоруссии

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Россия и Белоруссия подпишут документ о взаимном признании виз в четверг, 13 декабря, передает РИА «Новости» слова первого заместителя главы аппарата правительства России Сергея Приходько.

Замглавы аппарата отметил, что подписание этого документа является важным шагом на пути к созданию единого визового пространства между странами.

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«Главное — он регламентирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы», — подчеркнул Приходько.

Чиновник добавил, что документ будет подписан на заседании совмина в Бресте.

Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщил, что Минск «окончательно и бесповоротно» договорился с Москвой по проекту соглашения о взаимном признании виз.