США призвали СБ ООН восстановить санкции против Ирана

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона призывает к восстановлению санкций Совбеза ООН против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, СБ ООН не должен «оставлять в стороне» вопрос о действиях Ирана в области создания баллистических ракет.

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Он также обвинил власти Тегерана в «разжигании конфликтов» в Сирии и Йемене.

Помпео подчеркнул, что ООН необходимо установить меры по инспекции портов и судов в открытом море, чтобы помешать Ирану «обходить действующие ограничения».

Ранее сообщалось, что ЕС призвал Иран прекратить ядерную и ракетную программы.