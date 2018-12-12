NBC: новый генпрокурор Нью-Йорка возьмется за масштабные расследования Трампа и его семьи

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Новоизбранный генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс намерена провести широкомасштабное расследование в отношении президента США Дональда Трампа, членов его семьи и «любого» из его окружения, кто мог нарушить закон. Об этом она рассказала телеканалу NBC News.

«Мы будем задействовать каждую область права для расследования президента Трампа и его деловых операций, а также его семьи», — сказала впервые с момента избрания генпрокурор Джеймс.

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Джеймс вступит в должность в январе, сообщает телеканал. Отмечается, что расследование будет в том числе касаться вопросов любых возможных незаконных действий Трампа, связанных с недвижимостью в Нью-Йорке, фигурирующая в «российском деле» встреча в Trump Tower в июне 2016 года, проведенные выплаты и госсубсидии, полученные Трампом, а также расследование в отношении фонда Trump Foundation и многое другое.

Ранее сообщалось, что Трамп всерьез опасается импичмента.