Hill: Россия и Китай сформировали противостоящую Западу «Восточную Антанту»

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Россия и Китай сформировали собственную «Восточную Антанту», противостоящую западным интересам, пишет в колонке The Hill Джефф Хоун из американской частной разведывательно-аналитической компании «Стратфор».

В Вашингтоне и Брюсселе считают, что Россия и Китай не способны создать свой постоянный и прочный союз, отмечает эксперт. И препятствий для этого достаточно много, в том числе в сфере военных конфликтов и двусторонней напряженности и конкуренции, поясняет Хоун.

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Тем не менее, даже то, что Россия и Китай не могут быть союзниками, какими являются партнеры по членству в НАТО, это не мешает им заключить взаимовыгодное соглашение, отмечается в материале. Для преодоления недоверия двух держав достаточно их конфликта с Западом, подчеркивает он.

Одна из причин заключается в том, что ни одна из двух держав не представляет существенной угрозы для другой. Кроме того, и в Москве, и в Пекине считают, что США и их союзники посягают на их усилия обеспечить свою региональную безопасность.

По словам эксперта, главная цель в российско-китайском сотрудничестве состоит не в господстве над Соединенными Штатами, но в компенсировании американской гегемонии и выделении собственных сфер влияния, которые помогут подтолкнуть экономический рост и обеспечить их собственную безопасность.