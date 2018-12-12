В Кремле отреагировали на слова Порошенко о войне с Россией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/419/12092419/204802984-pic905-895x505-53075.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Украины Петра Порошенко, назвавшего «войной» инцидент в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, в Кремле не согласны с трактовкой Порошенко. Речь в данном случае идет о грубом нарушении российской границы в рамках провокации, подчеркнул Песков.

Реклама

«Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага, России, для достижения внутриэлекторальных целей», — отметил он.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Порошенко о войне.