В Кремле отреагировали на слова Порошенко о войне с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Украины Петра Порошенко, назвавшего «войной» инцидент в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, в Кремле не согласны с трактовкой Порошенко. Речь в данном случае идет о грубом нарушении российской границы в рамках провокации, подчеркнул Песков.
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«Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага, России, для достижения внутриэлекторальных целей», — отметил он.