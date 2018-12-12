NYT рассказала, кто стоит за отставкой главы аппарата Белого дома

<img src="//img.gazeta.ru/files3/76/11704076/upload-RTX5FGPO-pic905-895x505-33130.jpg">

Глава аппарата Белого дома Джон Келли, который покинет свой пост до конца года, «в ярости» из-за роли дочери президента США и его советника Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера, которую они сыграли в его увольнении, пишет The New York Times.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп сомневался в том, нужно ли принимать решение об увольнении Келли, однако на этой неделе он подтвердил, что глава аппарата Белого дома покинет свой пост в ближайшие дни.

Реклама

В решении уволить Келли Трамп «за кулисами сражался» со своим зятем и старшим советником Джаредом Кушнером, который вместе со своей супругой и дочерью президента США Иванкой Трамп лоббировали кандидатуру 36-летнего главы аппарата вице-президента США Ника Айерса, пишет NYT.

Многие рассматривали это как «попытку переворота», отмечает издание. Позже Трамп сообщил, что Айерс не займет пост главы аппарата Белого дома.

Ранее сообщалось, что Трамп анонсировал отставку главы аппарата Белого дома.