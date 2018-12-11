Глава СПЧ предложил новый вид наказания для иностранцев

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Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил новый вид наказания для иностранцев, передает РИА «Новости».

По его словам, можно проводить «выдворение» из страны за правонарушения небольшой или средней тяжести, запрещая при этом въезд в страну на несколько лет.

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Он добавил, что это позволит сократить число людей, находящихся в местах принудительного содержания.

«Чтобы отбывшему срок заключения иностранцу не приходилось долгие месяцы продолжать жить за решеткой в центре содержания иностранных граждан в ожидании депортации, сейчас таких людей тысячи», — пояснил Федотов.

Ранее сообщалось, что заседание СПЧ началось с минуты молчания в память о правозащитнице Людмиле Алексеевой.