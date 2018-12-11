Неизвестный попытался проникнуть в британский парламент

Неизвестный мужчина попытался проникнуть в здание парламента Великобритании. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что мужчину задержала вооруженная полиция. Его повалили на землю, один из полицейских направил на него оружие.

Как сообщает The Sun со ссылкой на очевидцев, около здания парламента перед задержанием были слышны крики, на месте присутствовало большое число полицейских.

Ранее сообщалось, что в Британии изгнали депутата из зала по Brexit.