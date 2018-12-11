Daily Mail: протесты во Франции продолжатся, несмотря на обещания Макрона

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Несмотря на уступки президента Франции Эммануэля Макрона протесты движения «желтых жилетов» продолжатся и после обращения к нации лидера страны, пишет Daily Mail.

В «черный вторник» к акции протеста обещали присоединиться французские школьники, которые выступают против образовательной реформы и введения более строгих вступительных испытаний в университетах, сообщает издание.

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Участники протестного движения «желтые жилеты» после нескольких недель акций отказались сдаваться даже после того, как Макрон во время обращения к нации пообещал новые меры.

Помимо этого, французские студенты не одобряют планов повысить плату за обучение для граждан стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), которые должны сделать французские университеты «более конкурентоспособными», говорится в материале.

«Возможно, если Макрон произнес бы эту речь [телевизионное обращение к нации президента Франции 10 декабря. — «Газета.Ru»] три недели назад [столько длятся протесты «желтых жилетов». — «Газета.Ru»], это успокоило бы движение, но теперь уже слишком поздно», — признает Гаэтан из университета Ренна во Франции.

Издание пишет, что в выходные также ожидается продолжение протестов «желтых жилетов».