Песков рассказал, откуда у Путина могло быть удостоверение Штази

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о том, что у главы государства Владимира Путина было удостоверение сотрудника министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази).

По его словам, такое удостоверение могло быть выдано Путину, так как КГБ и Штази были партнерскими службами.

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«Лучше эту информацию получать у наших соответствующих служб, точнее, в СВР, но я могу предположить следующее. Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Поэтому, наверное, нельзя исключать такого обмена удостоверениями», — сказал Песков.

Ранее немецкая газета Bild сообщила о том, что в архивах министерства госбезопасности бывшего ГДР в Дрездене обнаружилось удостоверение на имя Путина.