WP: Трамп 86 раз соврал о «воображаемой» стене на границе с Мексикой

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Газета The Washington Post подсчитала, что президент США Дональд Трамп за семь месяцев до промежуточных ноябрьских выборов в американский конгресс 86 раз повторил ложное заявление о строительстве стены на границе, которую издание называет «воображаемой».

Строительство стены на южной границе с Мексикой было предвыборным обещанием Трампа, напоминает издание. Вскоре после того, как он стал избранным президентом, Трамп обратился к конгрессу США за финансированием «мексиканской стены». Однако получить деньги на стену не удалось, конгресс в начале этого года выделил деньги на безопасность границы, которые не могли быть потрачены на ее строительство. Трамп, тем не менее, объявил о победе: «Мы начали строить нашу стену», — сказал он во время выступления в марте.

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«Я очень горжусь этим», — добавил Трамп тогда.

Газета считает,что Трамп не просто делает оплошности или искажает вещи, но намеренно вводит ложные утверждения в общенациональную дискуссию.

WP регулярно ведет проверку достоверности заявлений политиков и вносит в единую базу ложных и вводящих в заблуждение утверждений Fact Checker. В связи с этим издание обычно делает ранжирование, присваивая утверждениям ранг «Пиноккио» (от одного до четырех). Однако после заявлений Трампа о стене на границе издание представило новый ранг «Безграничный Пиноккио».

Его планка достаточно высока: для начала нужно «заслужить» третий или четвертый ранг «Пиноккио», а также повторить ложные утверждения по крайней мере 20 раз, говорится в материале. Этот ранг будет присуждаться тем политикам, которые повторяют ложные утверждения так часто, что они, по сути, участвуют в кампаниях по дезинформации, поясняет газета.