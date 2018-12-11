Во Франции ввели чрезвычайное положение
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил в стране чрезвычайное экономическое положение. Об этом он заявил во время обращения к нации, транслировавшегося французскими телеканалами.
По словам французского лидера, он чувствует свою ответственность перед гражданами страны и понимает чувства протестующих. Он также заявил, что хотел бы опереться на гражданское общество в этой ситуации.
Макрон объявил, что с 2019 года минимальная зарплата во Франции вырастет на €100. Для тех, кто зарабатывает меньше двух тысяч евро, введут налоговые вычеты, а сверхурочная работа и специальная премия не будут облагаться налогами.
«Мы слишком медленно продвигались по нашей дороге к благополучию», — подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что во Франции задержали более четырех тысяч участников протестов «желтых жилетов».