Посольство оценило изменение рекомендаций США по поездкам в Россию

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Российское посольство в США прокомментировало изменение рекомендаций Госдепа для американцев по поездкам в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в посольстве России решение Госдепа восприняли «с удовлетворением».

Как отмечается, в дипмисси действия США назвали «признанием очевидной реальности».

Ранее сообщалось, что Госдеп исключил Россию из стран, поездку в которую американским гражданам рекомендовано «пересмотреть».