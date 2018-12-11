Посольство оценило изменение рекомендаций США по поездкам в Россию
Российское посольство в США прокомментировало изменение рекомендаций Госдепа для американцев по поездкам в Россию. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в посольстве России решение Госдепа восприняли «с удовлетворением».
Как отмечается, в дипмисси действия США назвали «признанием очевидной реальности».
Ранее сообщалось, что Госдеп исключил Россию из стран, поездку в которую американским гражданам рекомендовано «пересмотреть».