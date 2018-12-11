CNN рассказал, кто займет пост главы аппарата Белого дома
Президент США Дональд Трамп может назначить бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи на пост главы аппарата Белого дома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Трамп всерьез рассматривает кандидатуру Кристи.
Как отмечается, экс-губернатор Нью-Джерси и президент США состоят в дружеских отношениях с 2016 года.
Ранее Трамп заявил, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли уйдет со своего поста.