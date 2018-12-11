Экс-глава ЦРУ рассказал о «бредовых твитах» Трампа

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Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в твиттере заявил, что «бредовые» твиты президента США Дональда Трампа свидетельствуют о том, что он понимает «насколько плохи его дела».

«Меня тешит осознание того, что вы (Трамп) понимаете, насколько плохи ваши дела, и что вам невозможно будет избежать правосудия», — написал Бреннан.

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Он также добавил, что Трамп не сможет баллотироваться на госслужбу после того, как его «настигнет» правосудие.

Ранее сообщалось, что Трамп ответил на обвинения в незаконных пожертвованиях.