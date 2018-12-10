На приемную лидера украинской оппозиции напали ультраправые

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В Кременчуге участники «ультрарадикальной» организации «С14» совершили нападение на общественную приемную депутата Верховной рады, лидера объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей блока.

«В ночь на [воскресенье] 9 декабря представители ультрарадикальной организации «С14» испортили фасад общественной приемной народного депутата, основателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко в городе Кременчуг Полтавской области», — сообщили представители политической партии.

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В партии сочли, что таким образом радикалы хотят «запугать» политика. В пресс-службе подчеркнули, что считают поступок злоумышленников «трусливым».

Ранее сообщалось, что депутаты Рады устроили драку в прямом эфире.