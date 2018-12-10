Трамп ответил на обвинения в незаконных пожертвованиях

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал обвинения в незаконных политических пожертвованиях, которые были выдвинуты со стороны демократической партии. Свое обращение он разместил в твиттере.

По его словам, демократам не удается найти что-нибудь, что связывало бы его президентскую кампанию с Россией.

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«Теперь демократы направили свое внимание на обычные частные сделки, и выдают это за пожертвования на (предвыборную. — «Газета.Ru») кампанию», — заявил Трамп.

По его мнению, его бывший адвокат Майкл Коэна своими показаниями пытается смягчить приговор в отношении себя.

Американский лидер добавил, что обвинения в его адрес являются продолжением «охоты на ведьм».

Ранее телеканал NBC сообщил, что из-за показаний Коэна снова заговорили об импичменте Трампа.