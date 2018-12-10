Эксперт: назначение Лимаренко демонстрирует значение Сахалина для федерального центра

Назначение Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области можно назвать гениальным решением, считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«Он – один из самых сильных кадров, который прошел большую школу начиная со стороительства гордумы Сарова, замгубернатора по ЖКХ, главного федерального инспектора – огромный административный период его работы был. Но кроме этого и в «Росатоме» он занимался очень важными направлениями: проектированием, строительством, международным сотрудничеством, что для Сахалинской области крайне важно и в плане привлечения инвестиций, и в плане строительства инфраструктуры», — констатирует Смирнов.

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По его словам, это назначение демонстрирует, что и в будущем Сахалинская область становится одним из ключевых регионов, который интересует Москву, и в который будет вкладываться очень много федеральных денег.

«Это и строительство моста, связывающего Сахалин с континентальной Россией, и возможно строительство моста на юг, в Японию, в будущем», — пояснил эксперт.

«Очень много международного сотрудничества будет связано с островом, и поэтому Лимаренко в данном случае самый лучший вариант для Сахалина. Он уже заявил, что будет выдвигаться на пост главы региона, как самовыдвиженец – чтобы быть над партиями и консолидировать общество на данной территории. Очень хороший вариант и весьма перспективный», — отметил Смирнов.