Пашинян эмоционально прокомментировал итоги выборов в Армении
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал в своем фейсбуке результаты парламентских выборов, которые прошли в стране.
«Сильный, могучий, могущественный народ. Я люблю вас всех, я горжусь вами всеми, я преклоняюсь перед вами», — написал Пашинян.
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Блок Пашиняна набрал 70,45% голосов по итогам обработки всех избирательных бюллетеней.
По итогам голосования в парламент впервые не вошла бывшая правящая Республиканская партия Армении — она набрала 4,7% голосов.