В Армении обработали 100% бюллетеней на выборах

ЦИК Армении обработал подсчитал 100% голосов на выборах в парламент страны. Результаты опубликованы на сайте избирательной комиссии.

По итогам выборов блок исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна «Мой шаг» набрал 70,45% голосов избирателей. Второе место на выборах получила партия «Процветающая Армения» с 8,37%. Третьей оказалась партия «Светлая Армения» — она получила 6,37% голосов избирателей.

Для того, чтобы пройти в парламент, блоку необходимо набрать не менее 7% голосов, партии — не менее 5%. По итогам голосования в парламент впервые не вошла бывшая правящая Республиканская партия Армении — она набрала 4,7% голосов.