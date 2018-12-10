Блок Пашиняна лидирует на выборах в Армении

Блок «Мой шаг» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах после обработки 75% бюллетеней. Об этом сообщается на сайте ЦИК Армении.

Блок Пашиняна набирает 70,37% голосов избирателей. Следующей идет партия «Процветающая Армения» с 8,41% голосов.

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На настоящий момент обработаны данные с 1510 избирательных участков из 2010.

Ранее сообщалось, что в Армении обработали данные с 800 избирательных участков.