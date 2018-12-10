В Армении обработали данные с 800 избирательных участков
Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах в стране после обработки данных с 800 избирательных участков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Армении.
Всего комиссии необходимо обработать данные с 2010 участков. На данный момент блок Пашиняна «Мой шаг» набирает 70,15% голосов.
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Кроме того, в парламент проходят партии «Процветающая Армения» с 8,29% голосов, и «Просвещенная Армения» — они набирают 6,53% голосов.
Бывшая правящая Республиканская партия Армении не проходит в парламент.
Ранее сообщалось, что после обработки бюллетеней с 62 участков блок Пашиняна лидирует на выборах.