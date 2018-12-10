Источник рассказал о кандидатах на пост главы аппарата Белого дома

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Глава аппарата вице-президента США Ник Айерс не станет новым главой аппарата Белого дома вместо покидающего пост Джона Келли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомой с ситуацией.

Также по словам источника, президент США Дональд Трамп назовет имя нового руководителя президентского аппарата в конце 2018 года.

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Агентство отмечает, что в качестве кандидатов на должность рассматриваются глава министерства финансов Стивен Мнучин, а также сенатор-республиканец от Северной Каролины Марк Медоуз.

Ранее источник сообщил, что Трамп обсуждал с Айерсом условия, на которых он мог бы занять пост.