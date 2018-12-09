Блок Пашиняна лидирует на выборах в Армении
Блок и.о. премьера Армении Никола Пашиняна лидирует на внеочередных парламентских выборах с большим отрывом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК страны.
По итогам подсчета бюллетеней с 62 участков «Мой шаг» набирает 62,5%.
Также сообщается, что бывшая правящая Республиканская партия Армении не проходит в новый парламент.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Армении Тигран Мукучян сообщил, что итоговая явка избирателей внеочередных парламентских выборах в стране составила 48,63%.