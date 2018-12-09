СБУ: Россия устраивает насилие за спиной митингующих во Франции

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Служба безопасности Украины обвинила Россию в организации беспорядков во Франции, где местные жители участвуют в массовых акциях протеста из-за повышения цены на топливо, передает РИА «Новости».

«Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя», — заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

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По его словам, российские спецслужбы «за спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции», а сама Россия занимается подготовкой аналогичных провокаций на территории Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других стран Европы.

В качестве доказательства того, что протестующие во Франции действуют «под кураторством» сотрудников российских спецслужб, украинское ведомство привело фотографию из Париже, на которой видны двое митингующих с флагом саморовозглашенной Донецкой народной республики в руках.

Ранее сообщалось, что число задержанных при протестах во Франции выросло до 1726.