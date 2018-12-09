Матвиенко прокомментировала смерть Людмилы Алексеевой

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью правозащитника Людмилы Алексеевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, Людмила Алексеева была ярким общественным деятелем.

«Глубоко опечалена известием о кончине одного из старейших правозащитников нашей страны Людмилы Алексеевой. Яркий общественный деятель, мудрый и порядочный человек, Людмила Михайловна была настоящим патриотом России», — отметила Матвиенко.

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Сенатор добавила, что Людмиле Алексеевой удалось сделать много важных дел.

«Она была сильной, исключительно ответственной и душевной, такой и останется в нашей памяти», — заключила Матвиенко.

Ранее свои соболезнования выразил премьер-министр Дмитрий Медведев.