Матвиенко прокомментировала смерть Людмилы Алексеевой
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью правозащитника Людмилы Алексеевой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Людмила Алексеева была ярким общественным деятелем.
«Глубоко опечалена известием о кончине одного из старейших правозащитников нашей страны Людмилы Алексеевой. Яркий общественный деятель, мудрый и порядочный человек, Людмила Михайловна была настоящим патриотом России», — отметила Матвиенко.
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Сенатор добавила, что Людмиле Алексеевой удалось сделать много важных дел.
«Она была сильной, исключительно ответственной и душевной, такой и останется в нашей памяти», — заключила Матвиенко.
Ранее свои соболезнования выразил премьер-министр Дмитрий Медведев.