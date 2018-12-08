Эрдоган раскритиковал полицию Франции за обращение с протестующими

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Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что французская полиция применяет чрезмерную по силу по отношению к участникам протестов. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, напряженная ситуация сложилась во многих городах Европы. Эрдоган подчеркнул, что Анкара наблюдает за действиями стран, проигнорировавших действия лиц, стремящихся к кровопролитию на улицах Турции.

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«Некоторые обвиняли нашу полицию в применении чрезмерной силы. Но посмотрите, как обращается с людьми их полиция», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что в Европе нарушаются демократические принципы, а поощрявшие враждебность к беженцам и негативное отношение к исламу столкнулись с последствиями.

Ранее полиция Франции задержала во время протестов почти тысячу человек.