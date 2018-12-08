Депутат Рады раскритиковал помощника Порошенко за русский язык

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Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук раскритиковал советника президента страны Петра Порошенко Юрия Бирюкова за высказывания на телевидении в прямом эфире на русском языке, передает РИА «Новости».

Мосийчук обвинил Бирюкова в «неуважении к украинской нации», а также напомнил предвыборный лозунг Порошенко «Армия. Язык. Вера».

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«Попросите вашего шефа, чтобы он на эфиры, раз уж поднимает вопросы языка, выставлял спикера, который говорит по-украински», — заявил Мосийчук.

При этом он не дал Бирюкову возможности оправдаться, обвинив его в том, что тот «подставляет шефа», который в свою очередь «завесил всю страну» вывесками с данным лозунгом.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины запретили российские фильмы и музыку.