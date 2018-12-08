Канада выделит Украине $2,5 млн на борьбу с «российской пропагандой»
Канада выделит Украине $2,5 миллиона на борьбу с «российской пропагандой» во время проведения выборов. Об этом сообщает «Укринформ».
По данным издания, эти средства являются частью общего пакета помощи в $24 миллиона со стороны Оттавы.
В Министерстве иностранных дел Канады пояснили, что «российская гибридная война в Украине» якобы включает в себя дезинформационную деятельность, которая может повлиять на итоги выборов в 2019 году.
«Целью России является дестабилизация украинского государства и распространение среди ее граждан сомнений в легитимности демократии как таковой», — заявили в ведомстве.
Как отмечается, особое внимание будет уделяться самопровозглашенным Донецкой и Луганской республикам.
Ранее в Канаде заявили о «ключевой роли» украинцев в канадской демократии.