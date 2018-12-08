На Украине предложили проверять у психиатра кандидатов в президенты
Депутаты Верховной рады предложили в обязательном порядке проводить психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины. Об этом сообщает УНИАН.
По данным агентства, соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.
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Как отмечается, депутата предложили внести изменения в закон «о выборах президента Украины».
Ранее сообщалось, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили расскажет украинцам, как выбирать президента.