На Украине предложили проверять у психиатра кандидатов в президенты

Депутаты Верховной рады предложили в обязательном порядке проводить психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте.

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Как отмечается, депутата предложили внести изменения в закон «о выборах президента Украины».

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили расскажет украинцам, как выбирать президента.