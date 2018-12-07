CNN: глава аппарата Белого дома скоро покинет пост

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Глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли в ближайшие дни сообщит о своей отставке, передает CNN.

По словам двух источников, после семнадцати месяцев сотрудничества, президент США Дональд Трамп и Келли больше не чувствуют свои отношения «надежными».

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Сообщается, что Трамп просил Келли остаться на посту еще на два года, однако в последнее время они перестали разговаривать.

Ранее сообщалось, что Трамп назначит постоянным представителем США в ООН официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт.