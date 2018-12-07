WP: администрация Трампа пытается замять инцидент с убийством саудовского журналиста

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Спустя более чем два месяца после убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в стамбульском посольстве Саудовской Аравии администрация президента США Дональда Трампа отчаянно пытается замять этот инцидент, пишет The Washington Post.

Турецкие власти, которые все еще проводят собственное расследование, также заявили о возможности проведения международного расследования этого дела.

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На этой неделе в Вашингтон вернулся посол Саудовской Аравии в США Халед бин Салман — брат наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана --впервые после информации об убийстве журналиста.

«Возвращение принца Халеда говорит о том, что Эр-Рияд считает проблему оконченной», — сказал эксперт по Саудовской Аравии в вашингтонском Институте ближневосточной политики Саймон Хендерсон.

Ранее сенаторы признали выводы ЦРУ о том, что убийство мог заказать наследный принц. Тем не менее, президент США Дональд Трамп занял другую позицию.

Газета отмечает, что защита Саудовской Аравии из уст Трампа вызывает недоумение. Кроме того, в снисхождении Эр-Рияду мало электоральной логики: до ноября 2016 года Трамп был ярым критиком королевства. Его администрация неоправданно завышает экономическую ценность от продаж оружия Саудовской Аравии, говорится в материале.