Рошаль прокомментировал переход Анисимова из ОНФ на новое место работы

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль назвал переход Алексея Анисимова из Общероссийского народного фронта на новое место работы неожиданным для себя.

«Хочу поблагодарить Алексея Анисимова, он – настоящий руководитель, который очень хорошо себя показал. Его роль в создании структуры ОНФ и функции организации огромна. Алексей Викторович сделал все для того, чтобы Движение не стояло на месте, развивалось. За время, когда он был руководителем Исполкома ОНФ, здесь зародилось, и было реализовано большое количество инициатив, самых разных современных проектов».

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Анисимов всегда поддерживал интересные начинания, помогал коллегам советом и подставлял плечо в нужную минуту, отметил Рошаль.

«Его искреннее стремление к чему-то новому и инновационному помогло Народному фронту быть не только масштабной, но и прогрессивной общественной площадкой, открытой для активных граждан. Уверен, что Алексей Викторович успешно справится с новыми задачами. Но он остается членом Центрального штаба и надеюсь на дальнейшее активное участие Алексея Викторовича в работе Народного фронта. А мы в ОНФ всегда рады видеть его в своих стенах, обсуждать важные вопросы, которые способны изменить жизнь простых людей к лучшему», — заявил он.