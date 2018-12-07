Путин внес изменения в стратегию государственной нацполитики до 2025 года

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Президент России Владимир Путин внес ряд изменений в стратегию государственной национальной политики страны до 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения касаются ряда пунктов, некоторые из них признаются утратившими силу, а некоторые вносятся в измененной редакции.

В 2015 году в рамках реализации национальной политики в России было создано Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Оно разрабатывает и реализует национальную политику страны, занимается укреплением национального единства России.