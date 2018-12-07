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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией на Балканах в интервью газете «Эфимерида тон синдактон».

«Положение на Балканах вызывает обеспокоенность. Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему «освоению» региона», — сказал Лавров.

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Министр подчеркнул, что балканские страны толкают к ложному выбору — Москва или Вашингтон и Брюссель. Подобная постановка вопроса, по словам Лаврова, может привести к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе.

Он отметил, что основным очагом нестабильности остается Косово. Также министр выразил обеспокоенность вмешательством ЕС и США во внутренние дела Македонии.

Ранее СМИ писали, что власти Косово изменят законодательство для создания собственной армии.