Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о газе

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед российским президентом Владимиром Путиным за публичный спор о стоимости газа, который Москва поставляет Минску. Кадры с извинениями белорусского лидера опубликованы в ютьюбе.

Данный спор произошел между лидерами государств во время заседания Высшего евразийского экономического совета.

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«Выступил в нехорошей форме, так что потом пришлось даже извиняться перед хозяином сегодняшнего форума», — заметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что на заседании развернулась «очень бурная» дискуссия и заверил, что широкой публике лучше не знать ее подробностей.

Лукашенко рассказал, что для расстановки «всех точек над «i» он встретится с Путиным на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко не сошлись в цене на газ для Белоруссии.