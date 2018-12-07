Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о газе
Глава Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед российским президентом Владимиром Путиным за публичный спор о стоимости газа, который Москва поставляет Минску. Кадры с извинениями белорусского лидера опубликованы в ютьюбе.
Данный спор произошел между лидерами государств во время заседания Высшего евразийского экономического совета.
«Выступил в нехорошей форме, так что потом пришлось даже извиняться перед хозяином сегодняшнего форума», — заметил Лукашенко.
Он подчеркнул, что на заседании развернулась «очень бурная» дискуссия и заверил, что широкой публике лучше не знать ее подробностей.
Лукашенко рассказал, что для расстановки «всех точек над «i» он встретится с Путиным на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко не сошлись в цене на газ для Белоруссии.