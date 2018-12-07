Депутаты Рады устроили драку в прямом эфире

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Депутат Верховной рады Юрий Левченко из партии «Свобода» подрался со своим коллегой Олегом Барной из «Блока Петра Порошенко» в прямом эфире парламентского телеканала «Рада», передает NewsOne.

По данным телеканала, у политиков возникли разногласия относительно военного положения на Украине. Во время дискуссии Левченко назвал Барну «прислужником олигархата», после чего последний предложил своему оппоненту принять участие в Антитеррористической Операции (АТО) на юго-востоке Украины.

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Левченко оскорбился этим предложением и заявил, что Барна «показал свой уровень», когда совершил столкновение с киевским трамваем в нетрезвом состоянии. После этого депутат накинулся на Левчено, ударил его по лицу и повалил на пол.

В результате потасовки пострадало телевизионное оборудование. Директор «Рады» Владимир Лех заявил, что эта драка стала первой за 20 лет существования телеканала.

Ранее сообщалось, что российский сенатор в прямом эфире дернул за бороду украинского эксперта.